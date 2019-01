【KTSF】

舊金山South Park地區週日早上發生爆炸事故,爆炸威力導致附近多幢建築物的窗戶被震破,懷疑涉案的一名37歲男子被捕。

警方於早上9時55分左右接報,指2街夾Taber Place發生爆炸,事故中無人受傷,但導致附近建築物約75個窗戶玻璃被震破。

被捕疑犯是Mustapha Math,警方尚未交待發生爆炸事故的源由,疑犯涉嫌觸犯持有毀滅性裝置、持有毀滅性物料、引燃毀滅性裝置等罪被扣押。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。