南灣聖荷西市一名25歲男子涉嫌上週四刺死其母親,已被警方拘捕。

事發於Darryl Drive 1300號路段一幢住屋,疑犯Michael Ablaza涉嫌在家中殺害52歲母親Maribeth Garces Ablaza。

警方於晚上9時24分接報,指上址可能有人死亡,警員到場後,發現婦人身上至少有一個傷口,當場不治。

警方調查後,翌日拘捕死者的兒子,當局仍在調查案件,任何人如能對案件提供消息,請聯絡警方,電話:(408) 277-5283。

