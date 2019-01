【KTSF 馮政浩報導】

東灣Piedmont市上週六早上,有匪徒持槍企圖入屋,警方發出當日的閉路電視片段,呼籲民眾提供線索。

案發當日上午9時半左右,3名匪徒在現場Scenic Avenue 500號路段按門鈴,一名9歲小童開門,匪徒迅速進入屋內,在見到一名成年人之後,他們立即逃走。

Piedmont警方在Facebook發放閉路電視影像,相信匪徒都是非洲裔青少年,當時穿上灰色過頭外衣以及牛仔褲,其中一人擁有一支銀色半自動手槍。

當局呼籲如果有任何消息,請與Piedmont警局探員Spranza聯絡,電話:(510)420-3000。

