PG&E準備申請破產保護 行政總裁呈辭

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週一早上宣布準備申請破產,PG&E表示,已準備申請第11章破產保護,而在申請期間,電力及天然氣供應服務不會受到影響,公司仍然會繼續幫助在北加州山火受影響的社區重建家園。

加州法例規定,企業控制權如果可能發生改變,必須在15日前通知員工,根據本地五號台報導,PG&E打算在本月29日前後提交自願破產保護。

PG&E在過去兩年因為大規模的山火災害,面臨300億元的賠償金,公司在週一表示,公司僅有15億元資金,並指申請破產是合適、必要,和對所有人,包括股東、客戶、山火索償人士,都是最好的安排。

另外,PG&E行政總裁Geisha Williams週日宣布辭職,Williams於2007年加入PG&E,董事會主席Richard Kelly發表聲明表示,董事會感激Williams多年的服務。

董事會已任命PG&E執行副總裁兼法律顧問John Simon出任臨時行政總裁一職,暫時接替Williams的職務。

董事會也知道公司面臨巨大的挑戰,並承諾在未來進一步改善PG&E。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。