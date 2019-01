【KTSF】

有統計報告指,東灣奧克蘭市(屋崙)成為全國僱員最不快樂城市之一。

Kununu公關公司在2017年至18年間,於全國收集了8.7萬名僱員的意見,發現奧克蘭僱員的工作快樂水平排名全國尾二,包尾的是紐約市。

至於全國僱員最快樂城市是佛州邁阿密市,報告又指全灣區工作最快樂城市是南灣聖荷西,排全國第六。

