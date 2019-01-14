奧克蘭餐館週展開 過百間餐館推折扣優惠（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

喜歡品嚐美食又想省錢的觀眾要留意了，東灣奧克蘭市（屋崙）的餐館週上週五開始，參與的餐館以固定的價格讓顧客一飽口福。

專門推廣宣傳奧克蘭市的Visit Oakland機構舉辦的奧克蘭餐館週，由1月11日起到1月20日為止，在這段期間，大家光顧參與計劃的餐館，可享受折扣優惠。

例如，35元兩人份的拉麵晚餐，30元一頓包括前菜、主菜和甜品的越南式晚餐、也有20元一餐的台式晚餐。

位於Telegraph Avenue的一家泰國菜餐館開業一年，去年開張時，就參加了奧克蘭餐館週的行列，今年再接再厲。

Bird & Buffalo餐廳老間Todd Sirimongkolvit說：”去年反應很踴躍，許多人來光顧，對這家小餐館是個考驗，我們期待今年的反應同樣的好。”

大約100家屋崙餐館參加餐館週，風格和口味各有不同，餐館週期間提供午餐和晚餐套餐，收費由10元到70元不等。

主辦單位表示，這樣的收費較平常便宜兩成半左右，大家可上網到http://visitoakland.com網站查詢參與餐館的名單，菜式以及收費詳情。

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