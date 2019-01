奧克蘭餐館週展開 過百間餐館推折扣優惠（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

喜歡品嚐美食又想省錢的觀眾要留意了,東灣奧克蘭市(屋崙)的餐館週上週五開始,參與的餐館以固定的價格讓顧客一飽口福。

專門推廣宣傳奧克蘭市的Visit Oakland機構舉辦的奧克蘭餐館週,由1月11日起到1月20日為止,在這段期間,大家光顧參與計劃的餐館,可享受折扣優惠。

例如,35元兩人份的拉麵晚餐,30元一頓包括前菜、主菜和甜品的越南式晚餐、也有20元一餐的台式晚餐。

位於Telegraph Avenue的一家泰國菜餐館開業一年,去年開張時,就參加了奧克蘭餐館週的行列,今年再接再厲。

Bird & Buffalo餐廳老間Todd Sirimongkolvit說:”去年反應很踴躍,許多人來光顧,對這家小餐館是個考驗,我們期待今年的反應同樣的好。”

大約100家屋崙餐館參加餐館週,風格和口味各有不同,餐館週期間提供午餐和晚餐套餐,收費由10元到70元不等。

主辦單位表示,這樣的收費較平常便宜兩成半左右,大家可上網到http://visitoakland.com網站查詢參與餐館的名單,菜式以及收費詳情。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。