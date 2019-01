【KTSF】

中半島Millbrae市警方正追捕一名男子,他涉嫌在上週五早上,在一間小學試圖拐走一名男學生。

警方表示,上週五大約早上11時,位於Ledeman Lane 401號的Green Hills小學,一名十歲以下的男童準備離開男廁時,男疑犯試圖捉實男童的肩膀及頭髮。

受害人逃走,並看到疑犯逃離現場,但男童沒有把事件即時告知校方。

警方形容,疑犯為大約30歲的白人男子,棕色長捲髮,臉上留有鬍子,右肩有蛇圖案的紋身,犯案時身穿藍色的背心、黑褲,及黃色或棕色的靴。

呼籲任何人有疑犯的消息,請與警方聯絡。

