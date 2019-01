涉殺北加女警疑兇死前留信件 指稱被警方聲波干擾

【KTSF】

上週北加州Davis市被槍殺的女警案,警方發現疑犯死前留下一封信控訴警方,將跟進調查嫌犯犯案動機。

Davis警方在調查嫌犯的犯罪動機時,發現嫌犯留下了一封信在床上。

警方發言人Paul Doroshov向媒體公開讀了這封信,信上寫到:”Davis警察部門一直用聲波干擾我,我告知了媒體、內務處,甚至告知了聯邦調查局(FBI),這影響我的內耳,我對這個極度敏感,我已盡全力安撫他們,但仍持續多年,我已經無法忍受了”。

信件的署名是”公民Kevin Limbaugh”。

週六晚在Davis市中心舉行了大型的燭光悼念晚會,甚至有陌生人特地趕來參加。

大約有5,000人手持蠟燭,悼念逝去的22歲女警Natalie Corona,Natalie的朋友和家人分享她的故事,很多人還是仍然不敢相信Natalie已經離去。

Natalie的同事說,她的工作的第一個禮拜,到市中心逐個商戶介紹自己,她是一個很好的警員,本應有一個很好的未來。

有民眾表示,在這次事件發生前,一直認為Davis是很安全的城市,現在想要幫助孩子找回以前的安全感。

