解決灣區住房危機CASA契約 遭矽谷多名市議員反對（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區大都會交通委員會(MTC)底下的灣區住房委員會,去年底通過一個旨在解決灣區房屋危機的方案,叫做CASA Compact,不過卻遭到矽谷許多小城市的議員們反對。

加州第24選區,也是矽谷選區的眾議員Marc Berman,週五與選區內的市議員們舉行閉門圓桌會議。

根據與會人員表示,這些市議員來自Palo Alto、Los Altos、Mountain View、Sunnyvale、Cupertino等,大家會中發言最熱烈的就是表達反對CASA Compact。

Cupertino市議員趙良方說:”其中大家很擔心的就是,建議要每一個城市20%的地產稅通通交到MTC,就是大家把地產稅交出20%,他們會決定這個區哪裡需要蓋房子,就把錢放到別的地方去。”

所謂CASA契約,是一個為期15年的緊急策略,旨在解決灣區房屋危機,除了每個城市要上繳20%的地產稅,讓政府建更多可負擔房屋,同時要保護租戶免受不公平的迫遷及調漲租金。

趙良方說:”很大的擔憂就是,你們把我們的地產稅都要拿走,拿走了還不一定錢會用到我們這裡來,可能最後變成大家擔心就是,最後這些錢都會到聖荷西這個大城市,奧克蘭這個大城市去了。”

趙良方認為,跟州參議員威善高(Scott Wiener)之前提出的SB50提案相似,CASA契約只是一直要求灣區不斷蓋房子,卻沒有提到辦公樓跟住房及交通成長的比例。

趙良方說:”他覺得他要解決的問題是舊金山的問題,但他要訂一個州法,適用於每一個城市,這很糟糕。”

CASA契約去年12月19日獲得MTC委員支持,但是當天有很多反對聲浪,很多居民根本不曉得甚麼是CASA契約,因為MTC過去18個月以來有很多不公開的會議,很多小城市的代表都沒有被邀請,直到最近才把討論內容公開。

雖然CASA契約獲得MTC支持,不過最後還得由州議會來決定。

