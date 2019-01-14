解決灣區住房危機CASA契約 遭矽谷多名市議員反對（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區大都會交通委員會（MTC）底下的灣區住房委員會，去年底通過一個旨在解決灣區房屋危機的方案，叫做CASA Compact，不過卻遭到矽谷許多小城市的議員們反對。

加州第24選區，也是矽谷選區的眾議員Marc Berman，週五與選區內的市議員們舉行閉門圓桌會議。

根據與會人員表示，這些市議員來自Palo Alto、Los Altos、Mountain View、Sunnyvale、Cupertino等，大家會中發言最熱烈的就是表達反對CASA Compact。

Cupertino市議員趙良方說：”其中大家很擔心的就是，建議要每一個城市20%的地產稅通通交到MTC，就是大家把地產稅交出20%，他們會決定這個區哪裡需要蓋房子，就把錢放到別的地方去。”

所謂CASA契約，是一個為期15年的緊急策略，旨在解決灣區房屋危機，除了每個城市要上繳20%的地產稅，讓政府建更多可負擔房屋，同時要保護租戶免受不公平的迫遷及調漲租金。

趙良方說：”很大的擔憂就是，你們把我們的地產稅都要拿走，拿走了還不一定錢會用到我們這裡來，可能最後變成大家擔心就是，最後這些錢都會到聖荷西這個大城市，奧克蘭這個大城市去了。”

趙良方認為，跟州參議員威善高（Scott Wiener）之前提出的SB50提案相似，CASA契約只是一直要求灣區不斷蓋房子，卻沒有提到辦公樓跟住房及交通成長的比例。

趙良方說：”他覺得他要解決的問題是舊金山的問題，但他要訂一個州法，適用於每一個城市，這很糟糕。”

CASA契約去年12月19日獲得MTC委員支持，但是當天有很多反對聲浪，很多居民根本不曉得甚麼是CASA契約，因為MTC過去18個月以來有很多不公開的會議，很多小城市的代表都沒有被邀請，直到最近才把討論內容公開。

雖然CASA契約獲得MTC支持，不過最後還得由州議會來決定。

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