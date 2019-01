【i-CABLE】

加拿大人謝倫伯格在中國走私毒品案,中國內地法院重審後判處死刑。

大連市中級人民法院指,謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動,夥同他人走私冰毒,證據確實、充分,又指謝倫伯格是主犯,根據犯罪的事實、性質和對社會的危害,判處死刑,沒收個人全部財產。

謝倫伯格被指計劃由中國走私逾200公斤毒品到澳洲,2014年被捕,去年判監15年,謝倫伯格不服上訴,檢方則指一審判刑過輕,法院發回重審。

