舊金山低收入公寓接受候補抽籤名額申請（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山市長住屋與社區發展辦公室推出22個單位的低收入公寓候補抽籤名額。

位於舊金山Tompkens大街1000號的大樓Market Heights Apartments是低收入公寓,今次只是開放22個候補名額,當中包括3個一房住宅、7個2房住宅和12個3房住宅,租金由1,385至1,731元不等。

申請人士有收入限制,申請截止日期是1月25號,將於2月14日公開抽籤,詳情可以上市府住屋部網站查詢。

另外,位於Arelious Walker Dr 2800號Alice Griffith Apartments,第四期亦有11個單位推出,當中包括6個一房和5個兩房單位。

申請截止日期是本月29號,詳情和收入限制,可上市府住屋部網站查詢,網址:https://housing.sfgov.org/listings

