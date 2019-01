【KTSF】

灣區租金仍然在上漲,不過好消息是,升幅有放緩跡象。

RealPage地產數據網報告指,灣區平均租金去年升了4%,是近三年來升幅最高,不過遠不及2011至2015年期間的升幅高企,當年的升幅最高達10至12%。

該網站都預測,由於預期今年有更多公寓建成,灣區租金會進一步放緩。

