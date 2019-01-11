威州少女被擄走3個月獲救 疑犯落網

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去年10月在威斯康辛州懷疑被擄走失蹤的一名13歲少女，週四在農郊地區獲救，懷疑涉案的一名21歲男子已被捕，警方指，疑犯殺害了少女的父母，目的是要將少女擄走。

去年10月15日，Barron市一幢住屋發生兇殺案，一對夫婦被人槍擊殺害，二人的13歲女兒Jayme Closs失蹤。

至週四，Jayme在Barron市以北60哩外的Gordon小鎮出現，向一名正在帶狗散步的婦人求助，警方稍後拘捕疑犯Jake Thomas Patterson。

警方稱，Jayme是在不情願下被人擄走，調查員相信，疑犯殺害Jayme的雙親，目的就是要將Jayme擄走，而且Patterson是有計劃地犯案，並做了很多事情來隱藏他的身分。

週四下午發現Jayme的婦人Jeanne Nutter表示，當天帶狗散步時，一名少女向她呼叫求助，少女捉著她，說迷了路，之後才說出她的名字。

Jayme對她說，剛從附近一間小屋逃走出來，該小間就在婦人住處附近。

婦人當時不希望帶Jayme返家，因為小屋就在她住處附近，於是帶她到了鄰居Peter和Kristin Kasinskas夫婦的住處，Peter說，Jayme看起來很瘦和骯髒，腳上穿的鞋子很大，精神尚算不錯。

夫婦二人有問Jayme要不要水和食物，但她拒絕了，她說不知道自己身在何處，二人估計她失蹤這段期間，大部分時間都在Gordon小鎮。

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