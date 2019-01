威州少女被擄走3個月獲救 疑犯落網

【KTSF】

去年10月在威斯康辛州懷疑被擄走失蹤的一名13歲少女,週四在農郊地區獲救,懷疑涉案的一名21歲男子已被捕,警方指,疑犯殺害了少女的父母,目的是要將少女擄走。

去年10月15日,Barron市一幢住屋發生兇殺案,一對夫婦被人槍擊殺害,二人的13歲女兒Jayme Closs失蹤。

至週四,Jayme在Barron市以北60哩外的Gordon小鎮出現,向一名正在帶狗散步的婦人求助,警方稍後拘捕疑犯Jake Thomas Patterson。

警方稱,Jayme是在不情願下被人擄走,調查員相信,疑犯殺害Jayme的雙親,目的就是要將Jayme擄走,而且Patterson是有計劃地犯案,並做了很多事情來隱藏他的身分。

週四下午發現Jayme的婦人Jeanne Nutter表示,當天帶狗散步時,一名少女向她呼叫求助,少女捉著她,說迷了路,之後才說出她的名字。

Jayme對她說,剛從附近一間小屋逃走出來,該小間就在婦人住處附近。

婦人當時不希望帶Jayme返家,因為小屋就在她住處附近,於是帶她到了鄰居Peter和Kristin Kasinskas夫婦的住處,Peter說,Jayme看起來很瘦和骯髒,腳上穿的鞋子很大,精神尚算不錯。

夫婦二人有問Jayme要不要水和食物,但她拒絕了,她說不知道自己身在何處,二人估計她失蹤這段期間,大部分時間都在Gordon小鎮。

