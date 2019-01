舊金山華裔婆婆遇襲傷勢好轉 警懸紅追緝匪徒

【KTSF 歐志洲報導】

週二早晨在舊金山訪谷區被人毆打致昏迷,並一度有生命危險的88歲婆婆,她的家人表示,她的情況一天比一天好,而警察協會週五宣布懸紅一萬元,給能夠提供破案線索的人。

舊金山警察協會會長Tony Montoya說:”我們希望人們會想起當天早上,要是在案發地點,或是住在這裡的話,查看他們閉路電視拍到的畫面,要是開車經過,不論看到或聽到什麼,我們不知道什麼樣的資訊會有用,但是請打我們的匿名熱線。”

88歲的黃奕愛是在週二上午約7點,被發現在Visitacion Avenue 1000號路段的公園,她被兒子發現的時候昏迷,頭和臉流血。

受害人孫女余嘉兒說:”她的臉部和身體有多處骨折,現在需要很多藥來維持她的生命,但是一天比一天好,昨天可以降低一些用藥,她昨天第一次動了她雙手和雙腳,所以我們很開心。”

警方之前表示,一名男匪徒在毆打黃女士之前,爆竊位於公園對面黃女士的房子。

事件發生後,該區的市參事Shamann Walton到醫院探望黃女士,而週四晚警察委員會的聽證會中,也有許多該區民眾發言,表示希望警察部門可以在這裡設立警察分局,並加強巡邏。

警察協會週五在事發地點表示,已經向警察部門提出建議,在這裡暫時派駐流動指揮中心,安撫民心。

受害人黃奕愛有4個孩子和8個孫子,在訪谷區這裡住了30年,家人表示,這條街有鄰里守望會,希望事件能夠激發社區,其他街也都有鄰里守望會,而不單只是靠警察。

警方匿名熱線號碼是(415) 575-4444,民眾也可以直接打911。

