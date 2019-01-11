舊金山華裔婆婆遇襲傷勢好轉 警懸紅追緝匪徒

【KTSF 歐志洲報導】

週二早晨在舊金山訪谷區被人毆打致昏迷，並一度有生命危險的88歲婆婆，她的家人表示，她的情況一天比一天好，而警察協會週五宣布懸紅一萬元，給能夠提供破案線索的人。

舊金山警察協會會長Tony Montoya說：”我們希望人們會想起當天早上，要是在案發地點，或是住在這裡的話，查看他們閉路電視拍到的畫面，要是開車經過，不論看到或聽到什麼，我們不知道什麼樣的資訊會有用，但是請打我們的匿名熱線。”

88歲的黃奕愛是在週二上午約7點，被發現在Visitacion Avenue 1000號路段的公園，她被兒子發現的時候昏迷，頭和臉流血。

受害人孫女余嘉兒說：”她的臉部和身體有多處骨折，現在需要很多藥來維持她的生命，但是一天比一天好，昨天可以降低一些用藥，她昨天第一次動了她雙手和雙腳，所以我們很開心。”

警方之前表示，一名男匪徒在毆打黃女士之前，爆竊位於公園對面黃女士的房子。

事件發生後，該區的市參事Shamann Walton到醫院探望黃女士，而週四晚警察委員會的聽證會中，也有許多該區民眾發言，表示希望警察部門可以在這裡設立警察分局，並加強巡邏。

警察協會週五在事發地點表示，已經向警察部門提出建議，在這裡暫時派駐流動指揮中心，安撫民心。

受害人黃奕愛有4個孩子和8個孫子，在訪谷區這裡住了30年，家人表示，這條街有鄰里守望會，希望事件能夠激發社區，其他街也都有鄰里守望會，而不單只是靠警察。

警方匿名熱線號碼是(415) 575-4444，民眾也可以直接打911。

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