【KTSF 郭柟報導】

有加州大學向學生發出警示,提醒他們前往中國時,不要使用某些社交媒體的手機app,擔心有可能會被中國執法部門利用,從而禁止他們離境。

加州大學校方提醒學生,到中國時不要簽署任何文件;除非被逼,否則不要交出護照;若被扣押,必須要求立即聯絡和通知美國駐華大使館等。

加州大學的警示又提到,中國執法部門有可能會利用美國學生在WhatsApp或WeChat等手機apps曾發出過的訊息,而指控他們,從而禁止他們出境。

美國國務院上星期也更新中國旅遊警示,指中國政府可能會禁止美國公民出境,如果要到中國旅行,必須提高警覺。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。