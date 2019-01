特朗普赴德州巡視邊界 斥民主黨把邊境安全政治化

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四前往德州的邊界城市巡視時強調,他會不惜宣佈全國進入緊急狀態,來達到建牆目標。

特朗普週四在德州美墨邊界的McAllen市與執法人員會面,他再次強調,起邊境圍牆很重要。

他指責民主黨人將邊境安全問題政治化,目的是想誤導選民,拿多一點政治本錢。

他又說,民主黨人拒絕撥款建牆,等於支持罪案,他說可以宣布緊急狀態,繞過國會,動用聯邦基金建牆。

特朗普說:”我有絕對權力去宣佈全國進入緊急狀態,如果這不可行,我幾乎肯定會這樣做。”

不過特朗普此舉可能會引來法律挑戰。

特朗普要求國會撥款70億元作邊境安全用途以及人道援助,當中包括57億元建牆費,但民主黨人對建牆費堅決說不。

國會眾議長普洛西說:”總統不相信管治,所以他不理會究竟管治是否存在。”

普洛西並指出,週三特朗普找國會領袖去白宮開會,其實是擺個局出來,讓自己表演”拍枱走人”。

另外,針對國會參議院共和黨人拖延審議眾議院已經通過的各項開支法案,普洛西質問那些共和黨人到底是宣誓效忠憲法,還是效忠總統。

眾議院週三通過一項法案,撥款給國稅局、財政部及其他財務機構恢復辦公,當中有幾名共和黨人也投下贊成票,但參議院共和黨領袖麥康尼堅決拒絕讓這些民主黨人的法案列入議程,理由是就算兩院通過,特朗普都不會簽署,因此無謂浪費精力。

麥康尼說:”我們當前最不該做的是 搞完全無謂的投票表演,在兩黨之間來來回回,搞政治花樣無出路。”

國會週四試圖談出一個較廣泛的移民政策妥協方案,包括重新提出以保護DACA夢想生來換取邊界圍牆費,結果是失敗,因為兩黨都有議員反對,而特朗普自己都表明,因為法庭的裁決,他不會同意DACA交易,情況看來聯邦政府會繼續停擺。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。