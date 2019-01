聖荷西社區成偷車賊目標 有居民一週被偷車兩次

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣聖荷西有社區成為盜賊的目標,多輛居民的汽車和包裹被偷,更有居民的車在一週內被偷兩次。

這個社區位於聖荷西的Newhall和Park大街交界處,靠近Santa Clara市邊界,有當地居民的監控鏡頭拍攝到在大除夕發生的偷車案。

片段顯示一名偷車賊偷走一輛黑色本田Civic汽車,然後停在路中間,下車撿回放在路邊的背包,再駕車逃離現場。

車主表示,那輛車在過去一個星期,在自己家門口被人偷了兩次,而兩次都在翌日尋回,但汽油耗盡,汽車更遭到破壞,車主最後決定將車的電池和保險絲移除讓車無法啟動,並表示兩年內經歷了四次失車,造成非常大財產損失。

當地居民表示,他們的監控鏡頭也拍攝到很多夜間的可疑活動,包括有賊人在做案之前,搭乘網的進入社區視察環境。

有被人偷過車的居民表示,該區比較容易到達880公路入口,因此吸引了賊人來快速作案。

聖荷西警方表示,汽車盜竊的問題不止存在於這個社區,整個市偷車案在過去15年增加了一倍,去年的統計數字還未公佈,但有負責汽車罪案的警員表示,預期去年偷車案數字超過9,000宗。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。