聖荷西社區成偷車賊目標 有居民一週被偷車兩次

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣聖荷西有社區成為盜賊的目標，多輛居民的汽車和包裹被偷，更有居民的車在一週內被偷兩次。

這個社區位於聖荷西的Newhall和Park大街交界處，靠近Santa Clara市邊界，有當地居民的監控鏡頭拍攝到在大除夕發生的偷車案。

片段顯示一名偷車賊偷走一輛黑色本田Civic汽車，然後停在路中間，下車撿回放在路邊的背包，再駕車逃離現場。

車主表示，那輛車在過去一個星期，在自己家門口被人偷了兩次，而兩次都在翌日尋回，但汽油耗盡，汽車更遭到破壞，車主最後決定將車的電池和保險絲移除讓車無法啟動，並表示兩年內經歷了四次失車，造成非常大財產損失。

當地居民表示，他們的監控鏡頭也拍攝到很多夜間的可疑活動，包括有賊人在做案之前，搭乘網的進入社區視察環境。

有被人偷過車的居民表示，該區比較容易到達880公路入口，因此吸引了賊人來快速作案。

聖荷西警方表示，汽車盜竊的問題不止存在於這個社區，整個市偷車案在過去15年增加了一倍，去年的統計數字還未公佈，但有負責汽車罪案的警員表示，預期去年偷車案數字超過9,000宗。

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