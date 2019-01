【KTSF】

中半島紅木城(Redwood City)週五有一列加鐵(Caltrain)火車撞上路人,後者傷重不治。

事發於清晨5時44分左右,地點在Whipple大街的鐵路橫交道,San Mateo縣交通局稱,該名路人是違規走上鐵路。

事發時,火車載有約50名乘客,事件中沒有其他人受傷,這宗事故是加鐵今年第一宗火車撞死人案。.

