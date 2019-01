華為員工據報在波蘭被捕 疑涉間諜活動

【i-CABLE】

一名華為員工及一名波蘭人據報涉嫌從事間諜活動,在波蘭被捕,當局指他們與中國特別機關合作。在北京,中國外交部表示高度關切,要求波蘭依法公正處理案件。

波蘭傳媒報道,涉嫌從事間諜活動的是一名中國人及一名波蘭人,國家安全局指,他們與中國特別機關合作,當地週二被捕。

其中被捕的中國人,是華為在波蘭分部的營業總監,負責向公營機構銷售華為產品,他在波蘭讀大學,2006年起在中國駐格但思克領事館工作,2011年獲華為聘用,在波蘭從事公共關係工作。

同案被捕的波蘭人,當過安全部門的電訊部門副主管,報道指他有能力進入政府通訊網絡,取得重要資訊,2011年離職,之後在電訊商Orange從事網絡商業工作,行內具知名度。

當局週二搜查兩人寓所,還有華為及Orange位於當地的辦公室,指今次行動經過長時間小心部署。

報道指兩人不承認指控,拒絕給予口供,會被扣查三個月,一旦罪名成立,他們將面臨最高十年監禁。

中國駐波蘭大使已提出與被捕的中國人會面,在北京,中國外交部稱對事件表示高度關切,要求波蘭依法公正處理案件,切實保障當事人的合法、正當權益。

華為指知悉事件,稱公司遵從營運國家的法律,也要求員工守法。

Orange則確認當局曾獲取其中一名員工資料,會繼續配合調查。

