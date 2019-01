奧克蘭學生人數降 校區計劃合併或關閉多校

【KTSF 鄭麗娜報導】

由於有數百萬的預算赤字和下降的學生人數,奧克蘭聯合學區正在考慮合併或關閉部分學校。

在過去15年內,奧克蘭聯合校區的學生人數,從51,000人下降到37,000人,同時,住房危機也使許多家庭搬到別的地區。

學區表示,以現有的學生數量來說學校太多,由於財政赤字,他們必須忍痛作出決定。

奧克蘭聯合學區發言人John Sasaki說:”這不僅為了省錢,也關乎資源的利用,以產生更好的效果。”

東奧克蘭的Roots中學 是面臨關閉的學校之一,Roots中學的許多學生都很擔心。

有家長表示,孩子認為這些不確定性和改變,將給他們帶來巨大的干擾。

目前奧克蘭聯合校區有86所學校,學區準備合併或者關閉部分學校,並將在下個月發布詳細報告,屆時將會知道哪些學校和有多少所學校將會受到影響。

校區董事會計劃在5月份做出最終決定。

