客機改降奧克蘭後乘客不准下機 兩憤怒乘客被捕

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一架原定從墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）飛往舊金山國際機場的航班，因為大霧臨時轉降奧克蘭國際機場，飛機在跑道上等候超過4小時，機上大批旅客感到煩躁，更有人揚言要開機艙門，導致兩人被捕，還有一名旅客不適．

空拍畫面看到，週四下午3點左右，有乘客被阿拉米達縣警方上手銬逮捕，還有救護人員推著擔架，將一名旅客送醫。

墨西哥航空編號662航班，週四上午10點40分左右，因為濃霧轉降到奧克蘭國際機場，不過並未讓旅客下機，而是在機場跑道等候了數小時，希望能繼續飛往舊金山國際機場。

阿拉米達縣警局發言人Ray Kelly說：”這班機停在跑道上超過3小時，旅客們顯然生氣。”

大批旅客在飛機上等待近4個小時感到不耐煩，也沒有水或食物，機上有長者，有多名兒童，機艙內非常熱，有小孩在哭，有婦人說快昏倒。

有部分旅客還打911報警，說自己非自願被困在機上，甚至有一名旅客威脅說要打開緊急逃生門。

於是機長通報阿拉米達縣警局，最終有兩名旅客被警方逮捕。

警方表示，當時不讓旅客下機，是航空公司的決定。

由於飛機屬於國際航班，警方隨後將兩名被捕旅客移交給聯邦調查局（FBI），兩人接受當局問話後已經獲釋。

這個航班最終在下午3點左右，在奧克蘭國際機場讓旅客下機。

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