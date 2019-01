客機改降奧克蘭後乘客不准下機 兩憤怒乘客被捕

【KTSF】

一架原定從墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)飛往舊金山國際機場的航班,因為大霧臨時轉降奧克蘭國際機場,飛機在跑道上等候超過4小時,機上大批旅客感到煩躁,更有人揚言要開機艙門,導致兩人被捕,還有一名旅客不適.

空拍畫面看到,週四下午3點左右,有乘客被阿拉米達縣警方上手銬逮捕,還有救護人員推著擔架,將一名旅客送醫。

墨西哥航空編號662航班,週四上午10點40分左右,因為濃霧轉降到奧克蘭國際機場,不過並未讓旅客下機,而是在機場跑道等候了數小時,希望能繼續飛往舊金山國際機場。

阿拉米達縣警局發言人Ray Kelly說:”這班機停在跑道上超過3小時,旅客們顯然生氣。”

大批旅客在飛機上等待近4個小時感到不耐煩,也沒有水或食物,機上有長者,有多名兒童,機艙內非常熱,有小孩在哭,有婦人說快昏倒。

有部分旅客還打911報警,說自己非自願被困在機上,甚至有一名旅客威脅說要打開緊急逃生門。

於是機長通報阿拉米達縣警局,最終有兩名旅客被警方逮捕。

警方表示,當時不讓旅客下機,是航空公司的決定。

由於飛機屬於國際航班,警方隨後將兩名被捕旅客移交給聯邦調查局(FBI),兩人接受當局問話後已經獲釋。

這個航班最終在下午3點左右,在奧克蘭國際機場讓旅客下機。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。