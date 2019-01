【KTSF 陳令楠報導】

由週四開始,東灣列治文市(Richmond)與舊金山之間開通新的渡輪服務。

全新由列治文市至舊金山的渡輪,航程只需35分鐘,成人單程票價為9元。

如果使用路路通Clipper卡,票價就是6.75元,長者、兒童和殘障人士是4.5元。

全日有6個航班,均在上下班繁忙時段營運,而列治文市碼頭就提供超過360個免費泊車位,方便使用人士。

