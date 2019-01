【KTSF】

濃霧週五早上籠罩灣區,能見度低,國家氣象局對東灣內陸地區一度發出大霧警示,一股風暴逐步迫近灣區,下午時段預料廣泛地區有雨,陣風可達每小時40英里。

氣象局預測,降雨會由週五下午時段持續至晚上,但雨勢不大,預計整個灣區將會錄得4分之1吋的雨量。

灣區週六早上同樣有霧,及會出現局部性的驟雨,到了中午過後轉至多雲,間中有陽光。

週日灣區再有另一股風暴吹襲,預料整日都會降雨,為各城市帶來4分之1至半吋的雨量。

下週二,預計灣區將會有一股較強的冬季風暴抵達,屆時會下大雨。

週末的日間氣溫差不多,平均維持在華氏56至59度之間。

