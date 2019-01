特朗普前私人律師Michael Cohen將到國會作證

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的前任私人律師Michael Cohen,同意下個月到國會作證,交代他幫特朗普所做的一切。

民主黨重奪眾議院控制權後,眾議院監察委員會新任主席Elijah Cummings要求Michael Cohen作證,回答關於2016大選期間和之後,他幫特朗普做過甚麼事。

Cohen曾經承認,是特朗普指使他支付封口費,給聲稱與特朗普有路的前A片女星和前花花公子模特兒。

就是因為封口費的事,令到Cohen被紐約南區檢察官起訴,他承認8項重罪,涉及瞞稅和違反聯邦選舉財務法。

在通俄案調查中,Cohen也承認向國會作假證,並無如實交代特朗普在莫斯科的地產項目談判,因而被判監3年,Cohen將於3月開始服刑。

