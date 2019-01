【KTSF黃恩光報導】

灣區一家已經結業的連鎖餐館涉嫌拖欠幾十名工人的薪水,加州勞工部指出,兩名華裔餐館老闆的資產被凍結,用來支付員工欠薪。

根據Yelp網站,曾經在San Mateo、Fremont和聖荷西營業的Mango Garden中式及馬來西亞餐館,已於2016年結業,加州工業關係及勞工發展部指出,餐館涉嫌拖欠56名員工薪水,每名工人平均欠薪達到37,000元。

勞工部指出,餐館付現金給員工,並扣起15%作為”稅款”,餐館也沒有支付最低工資和加班費。

Alameda縣地檢處凍結餐館兩名老闆170萬元的資產,用來支付員工欠薪。

