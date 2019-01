聯邦政府局部停擺持續 約80萬僱員無工資

【KTSF 黃候彬報導】

民主黨籍的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)週四向媒體表示,一個由國會參眾兩院組成的兩黨小組其實已經協調了聯邦開支法案,但特朗普拒絕簽署,由於開支法案僵局,這個星期受影響的聯邦僱員又再次沒有工資。

聯邦局部停擺踏入第20天,約有80萬名聯邦僱員受影響,當中42萬無薪工作,38萬就被迫放無薪假,他們當中很多要靠當期工資生活。

聯邦僱員工會主席Janis Casey說:”很多公務員是月清族,有已婚公務員已無出兩期糧。”

特朗普說同情他們,但是叫他們要適應現實,現實就是國會不撥57億起牆,他就不會簽署開支法案,任由聯邦政府關閉,幾個月甚至幾年都在所不惜。

國會兩黨就互相指責對方阻撓,令政府停擺,苦了公務員。

有聯邦運輸安全局(TSA)人員在阿特蘭大機場示威,抗議無糧出,當中很多人已經撐不住。

民航安全連帶受衝擊,一班航空交通控制員週四在首都華盛頓集會示威,要求聯邦政府重開。

航空業界也發表公開信,要求特朗普及國會領袖正視事態已嚴重損害,美國航空體系而且會越來越惡劣。

CNN記者Randi Kaye說:”航空系統本已繃緊,航管員人數是30年來最少,許多要每週工作6天,一班10小時,還有2,000人合資格退休,他們若因這次停擺而提前退休,全國航空交通都出現延誤。”

航空業工會指出,民航支援美國7%的GDP,涉及15,000億的經濟收益和115萬僱員,其他領域的聯邦僱員週四有分別集會示威。

新任州長紐森週四宣布,正受聯邦政府停擺影響而被迫放無薪假的聯邦僱員,可以申領州政府的失業援助金。

