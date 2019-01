【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員羅達倫提出選舉日為法定假期,方便選民投票。

根據統計,2014年的加州初選創下有史以來最低投票紀錄,只有25%的投票率,大選也不到一半的投票率。

為了真正實現民主,讓更多人民參與投票,羅達倫再次提出法案,只要是選舉年的11月第一個星期二就是法定假期。

根據調查,上班、上學跟選舉日起衝突,是阻礙選民投票的因素,尤其是低收入選民。

儘管目前加州允許選民離開工作兩小時去投票,不會扣工資,但是立法人員認為,唯有投票日放假,才能真正提高投票率。

