灣區以北的Davis市一名女警,週四晚在調查一宗交通意外時,被人用槍擊中,傷重死亡。

案發在晚上約7點,一名年輕女警到Davis加大附近調查一宗三車相撞的交通事故,過程中突然被人開槍擊中,受傷送到Davis加大醫療中心,傷重不治。

警方表示,當局隨後在附近一個民居找到槍手,但發現他已經吞槍自盡。

事後有民眾到醫院門前舉起黑灰色的國旗,向死去的警員致敬,警方以及消防部門仍在調查案件。

當地警局透露,殉職的女警年僅22歲,名叫Natalie Corona,去年7月在警校畢業,兩個多星期前剛完成實地訓練。

