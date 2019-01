投保加州下週二截止報名 合資格人士盡快申請（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

投保加州(Covered California)可負擔健保計劃將於下星期二截止,有關當局呼籲合資格人士盡快申請。

投保加州為宣傳出盡招數,出動巴士巡迴全加州16個城市,由北灣Sacramento市至南加州聖地牙哥市,今站抵達舊金山,以舞蹈表演作宣傳,訊息只有一個,就是叫合資格人士趕在1月15日之前,盡快申請投保加州的可負擔健保計劃。

投保加州行政主任Peter Lee說:”全加州現仍有100萬人合資格但未申請Medical或投保加州,在舊金山就有12萬人合資格但無醫保,我們需要更多人知道。”

有癌症生還者現身說法,表示可負擔健保對於支付整個療程,以及之後幾年的後續治療費用都非常重要。

癌症生還者Western Bonime說:”我住院10天,無醫保10日便要7.5萬元,所以投保加州救了我一命,我每天都有此感覺。”

東北醫療中心醫生周宇照說:”人人能負擔健保,只需及時申請,不能錯過機會。”

想了解申請詳情可以,登入投保加州的中文網站http://CoveredCA.com/chinese。

