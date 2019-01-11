投保加州下週二截止報名 合資格人士盡快申請（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

投保加州（Covered California）可負擔健保計劃將於下星期二截止，有關當局呼籲合資格人士盡快申請。

投保加州為宣傳出盡招數，出動巴士巡迴全加州16個城市，由北灣Sacramento市至南加州聖地牙哥市，今站抵達舊金山，以舞蹈表演作宣傳，訊息只有一個，就是叫合資格人士趕在1月15日之前，盡快申請投保加州的可負擔健保計劃。

投保加州行政主任Peter Lee說：”全加州現仍有100萬人合資格但未申請Medical或投保加州，在舊金山就有12萬人合資格但無醫保，我們需要更多人知道。”

有癌症生還者現身說法，表示可負擔健保對於支付整個療程，以及之後幾年的後續治療費用都非常重要。

癌症生還者Western Bonime說：”我住院10天，無醫保10日便要7.5萬元，所以投保加州救了我一命，我每天都有此感覺。”

東北醫療中心醫生周宇照說：”人人能負擔健保，只需及時申請，不能錯過機會。”

想了解申請詳情可以，登入投保加州的中文網站http://CoveredCA.com/chinese。

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