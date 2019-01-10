舊金山訪谷區華裔婆婆被賊痛毆重傷昏迷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷區有賊入屋爆竊後，毆打一名年近90歲該名婦人致重傷昏迷，婦人現時已送醫院搶救，情況危殆。

88歲的女事主黃奕愛在週二早上近7時，在Visitacion太街1000號路段的一個公園，被發現昏迷倒地，警方表示她身上多處有重傷。

女事主的孫女余嘉雯（Sasanna Yee）說：”我爸爸找到她時，她昏迷倒地，頭和臉全都是血，被人打得很重，現在住院，好擔心她能否清醒過來。”

警方指，一名男匪徒在毆打黃女士之前，爆竊位於公園對面的黃女士寓所，暫時未知有無財物損失。

事後黃女士的室友發現黃女士不在家，於是報警及通知黃女士的家人，後來發現黃女士就在該公園昏迷倒地。

余嘉雯說：”我們覺得一個差不多90歲的老太太，為何會有人這樣做，好殘忍，家人好大打擊，我去到醫院看見婆婆，真的好傷心，她很傷、我的心也傷。”

黃女士目前在仍然昏迷，在深切治療部留醫，警方指男匪徒面對嚴重襲擊、爆竊，以及虐待長者等控罪，他仍然在逃，警方呼籲有線索的人，致電(415)553-7902通知警方。

余嘉雯事後在Facebook發佈文章表示，她外婆平時到該公園散步，今次是外婆的家近年來第二次被人爆竊，她希望社區停止這種暴力行為，而她的妹妹也表示，要停止罪案，必須從鄰里間做起。

余嘉兒（Diana Yee）說：”每一家都要安裝閉路電視，另外更重要的是，每條街都要成立各自的鄰里守望會，幫助鄰居認識大家、保護大家、如何報案，以及與警察合作．

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