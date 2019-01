舊金山訪谷區華裔婆婆被賊痛毆重傷昏迷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷區有賊入屋爆竊後,毆打一名年近90歲該名婦人致重傷昏迷,婦人現時已送醫院搶救,情況危殆。

88歲的女事主黃奕愛在週二早上近7時,在Visitacion太街1000號路段的一個公園,被發現昏迷倒地,警方表示她身上多處有重傷。

女事主的孫女余嘉雯(Sasanna Yee)說:”我爸爸找到她時,她昏迷倒地,頭和臉全都是血,被人打得很重,現在住院,好擔心她能否清醒過來。”

警方指,一名男匪徒在毆打黃女士之前,爆竊位於公園對面的黃女士寓所,暫時未知有無財物損失。

事後黃女士的室友發現黃女士不在家,於是報警及通知黃女士的家人,後來發現黃女士就在該公園昏迷倒地。

余嘉雯說:”我們覺得一個差不多90歲的老太太,為何會有人這樣做,好殘忍,家人好大打擊,我去到醫院看見婆婆,真的好傷心,她很傷、我的心也傷。”

黃女士目前在仍然昏迷,在深切治療部留醫,警方指男匪徒面對嚴重襲擊、爆竊,以及虐待長者等控罪,他仍然在逃,警方呼籲有線索的人,致電(415)553-7902通知警方。

余嘉雯事後在Facebook發佈文章表示,她外婆平時到該公園散步,今次是外婆的家近年來第二次被人爆竊,她希望社區停止這種暴力行為,而她的妹妹也表示,要停止罪案,必須從鄰里間做起。

余嘉兒(Diana Yee)說:”每一家都要安裝閉路電視,另外更重要的是,每條街都要成立各自的鄰里守望會,幫助鄰居認識大家、保護大家、如何報案,以及與警察合作.

