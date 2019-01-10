北灣男子涉偷取室友中獎彩票 欲將千萬獎金袋袋平安

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北灣Vacaville市警方週一拘捕了一名疑犯，他涉嫌將室友一張中獎彩票偷龍轉鳳，企圖將高達1,000萬元的獎金袋袋平安。

男事主在上月20日，於Vacaville市一間Lucky超市花了30元，買了一長Scratchers刮刮卡，他當時以為中了1萬元獎金，把好消息告知兩位室友。

但當事主去領獎時，卻被告知他的彩票並無中獎，事主懷疑他的中奬彩票被人調換，並懷疑是其中一位室友所為，於是向警方報案。

警方表示，疑犯是35歲男子Adul Saosongyang，他在領獎時發現，原來獎金高達1,000萬元，彩票局接著進行例行確認調查，包括向售出彩票的Lucky超市查看閉路錄影，在調查期間，彩票局人員被告知彩票可能是被盜。

警方隨後介入，發現疑犯購買了類似的彩票，並偷換了受害人的彩票。

警方在疑犯前去領獎金時，以巨額盜竊罪名將其拘捕。

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