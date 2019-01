北灣男子涉偷取室友中獎彩票 欲將千萬獎金袋袋平安

【KTSF】

北灣Vacaville市警方週一拘捕了一名疑犯,他涉嫌將室友一張中獎彩票偷龍轉鳳,企圖將高達1,000萬元的獎金袋袋平安。

男事主在上月20日,於Vacaville市一間Lucky超市花了30元,買了一長Scratchers刮刮卡,他當時以為中了1萬元獎金,把好消息告知兩位室友。

但當事主去領獎時,卻被告知他的彩票並無中獎,事主懷疑他的中奬彩票被人調換,並懷疑是其中一位室友所為,於是向警方報案。

警方表示,疑犯是35歲男子Adul Saosongyang,他在領獎時發現,原來獎金高達1,000萬元,彩票局接著進行例行確認調查,包括向售出彩票的Lucky超市查看閉路錄影,在調查期間,彩票局人員被告知彩票可能是被盜。

警方隨後介入,發現疑犯購買了類似的彩票,並偷換了受害人的彩票。

警方在疑犯前去領獎金時,以巨額盜竊罪名將其拘捕。

