美國退役海軍到伊朗探望女友後在當地被捕

美國與伊朗關係緊張之際,伊朗扣押一名美國退役海軍,是特朗普總統上任以來首次有美國人在伊朗被捕。伊朗又表示會用自製火箭發射兩枚人造衛星,美國一直擔心伊朗藉此研發彈道導彈。

美國國務卿蓬佩奧繼續中東9國的訪問行程,在埃及與總統塞西會面,並向各國保證,美國會繼續打擊伊斯蘭國等武裝組織。

蓬佩奧此行亦是向中東盟友,表明美軍撤出敘利亞,並不代表放鬆對伊朗的壓力。

美伊關係緊張之際,伊朗總統魯哈尼宣佈,伊朗將會用自製火箭發射兩枚人造衛星,他沒有透露確實時間,只是指在未來數星期。

美國與盟友一直擔心伊朗會借發射衛星的技術,發展長程彈道導彈,違反聯合國安理會的決議。

與此同時,46歲的美國公民懷特被伊朗拘捕,正扣留在當地監獄,是特朗普任內首次傳出有美國人在當地被捕。

懷特是美國前海軍成員,去年前往伊朗探望女朋友後,未有如期在7月底返回加州。

伊朗外交部指,早前在東北部城市馬什哈德拘捕懷特,數天之內已透過瑞士駐德克蘭大使館通知美國,否認有不合理對待懷特,又指當局正處理案件,適當時候會公佈詳情。

