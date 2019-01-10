美國退役海軍到伊朗探望女友後在當地被捕

【i-CABLE】

美國與伊朗關係緊張之際，伊朗扣押一名美國退役海軍，是特朗普總統上任以來首次有美國人在伊朗被捕。伊朗又表示會用自製火箭發射兩枚人造衛星，美國一直擔心伊朗藉此研發彈道導彈。

美國國務卿蓬佩奧繼續中東9國的訪問行程，在埃及與總統塞西會面，並向各國保證，美國會繼續打擊伊斯蘭國等武裝組織。

蓬佩奧此行亦是向中東盟友，表明美軍撤出敘利亞，並不代表放鬆對伊朗的壓力。

美伊關係緊張之際，伊朗總統魯哈尼宣佈，伊朗將會用自製火箭發射兩枚人造衛星，他沒有透露確實時間，只是指在未來數星期。

美國與盟友一直擔心伊朗會借發射衛星的技術，發展長程彈道導彈，違反聯合國安理會的決議。

與此同時，46歲的美國公民懷特被伊朗拘捕，正扣留在當地監獄，是特朗普任內首次傳出有美國人在當地被捕。

懷特是美國前海軍成員，去年前往伊朗探望女朋友後，未有如期在7月底返回加州。

伊朗外交部指，早前在東北部城市馬什哈德拘捕懷特，數天之內已透過瑞士駐德克蘭大使館通知美國，否認有不合理對待懷特，又指當局正處理案件，適當時候會公佈詳情。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。