特朗普指美中經貿談判取得巨大成功

【i-CABLE】

特朗普總統表示,為期三日的中美副部級經貿談判取得巨大成功,中國商務部則表示,雙方討論了貿易和結構性問題,認為磋商有進展。

新一輪中美副部級經貿談判結束,特朗普前往得州視察邊境圍牆前回應,稱中方的態度較民主黨人好。在北京,中國商務部亦稱雙方就結構性問題的磋商有進展。

中國商務部表示,新一輪中美副部級官員經貿談判討論了貿易和結構性問題,磋商有進展,雙方會繼續按原定計劃推進磋商。

美國則指,會談重點在於中國保證向美國大量採購農業、能源、製造業產品,以至其他產品與服務。

新一輪中美副部級經貿談判結束,在北京,商務部稱就結構性問題的磋商有進展。

被問到有否達成新協議,中國商務部發言人只強調雙方團隊廣泛、深入、細緻交換意見,下一步將繼續共同努力,按原定計劃推進磋商工作。

美國貿易代表處就指會談重點,在於中國保證向美國大量採購農業、能源、製造業產品,以至其他產品與服務,又稱希望任何協議都會包含持續核查,及有效執行內容,代表團將匯報會談成果,等待下一步行動指示。

環球時報社評指出,兩國就這次會談的總結都很簡短,反映這一輪只是磋商性質,為下一步高級別談判做鋪墊。

中美在貿易談判持續之際,迎來建交40週年,中國國家副主席王岐山在紀念酒會上指,兩國關係再出發,必須管控好分歧。

王岐山又指中美必須適應新的現實,不斷尋找和擴大利益交匯點,深化合作,讓兩國人民得益。

前美國總統老布殊的兒子尼爾布殊及另一名前總統尼克遜的孫子,也有出席紀念活動。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。