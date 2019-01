【KTSF】

最新的報告顯示,美國新出生的嬰兒越來越少。

疾病控制和預防中心(CDC)最新發表的報告顯示,全國的生育率連續7年下降,2017年更創下新低。

報告指為了達到世代更替的水平,每1,000個適齡婦女應該生育2,100個小孩,但最新的數據顯示,每1,000名婦女的生育率只有1,765.5個,較預期數目少16%,當中只有北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州、猶他州、愛達荷州和阿拉斯加州的生育率達標。

報告指因經濟轉變,女性因工作和教育延遲生育,避孕方式普及以及青少年懷孕比率下降,都影響到生育率。

