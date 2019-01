【KTSF】

特朗普總統說,由於加州的森林管理不善,他已經指示聯邦緊急部門(FEMA)停止撥款撲救山火。

特朗普發推文說,聯邦撥出數以十億元計款項給加州協助山火救災工作,但如果山林有適當管理,根本不需要這些撥款,因此他已經下令FEMA停止撥款給加州。

去年11月發生的南加州Butte縣的Camp山火,是加州歷來最致命和摧毀性最強的山火,造成最少85人死亡,燒燬的林木總面積超過15.3萬英畝,目前正處於善後重建。

