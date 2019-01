特朗普與民主黨領袖討論圍牆撥款案 雙方不歡而散

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週三在白宮與國會兩黨領袖再次討論聯邦政府局部停擺的事,結果雙方不歡而散,特朗普更加”拍檯走人”。

特朗普週三與國會兩黨領袖繼續討論聯邦政府局部停擺的問題,特朗普仍然堅持今年一定要撥款57億元,來興建圍牆或者鋼材欄柵。

但有份出席會議的聯邦眾議長普洛西同樣堅持,不會撥款起圍牆,雙方繼續鬧僵,會後的民主黨人形容特朗普在這個時候”大發脾氣”,即刻”拍檯走人”,大家不歡而散。

事後特朗普更發推文說,與民主黨領袖的會面”完全是浪費時間”,又說如果不應承建牆,”講甚麼都無用”。

特朗普更聲稱,在週三共和黨內部會議中,共和黨人團結一致,支持特朗普的觀點。

但是主流媒體就指出,一些國會共和黨人意識到政府停擺已影響所有美國民眾,再搞下去會搞出巨大民怨,他們催促同黨的聯邦參議員對眾議院已通過的幾項開支法案投贊成票,共和黨人這些表態,反映特朗普開始面對黨內巨大的壓力。

民主黨人堅持,特朗普必須全面重開聯邦政府,然後才解決圍牆爭拗。

普洛西說:”許多聯邦僱員將不會收到糧單,這將影響他們的信用評級,支付房貸,繳交房租和汽車貸款,支付孩子學費等,總統似乎無動於中,以為他們可以問父親拿錢,但不行。”

今次政府局部停擺影響80萬名聯邦僱員。

