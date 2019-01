豐田北美召回170萬輛汽車更換安全氣囊

【KTSF】

豐田汽車(Toyota)宣佈在北美地區召回170萬輛汽車,因為這些汽車的安全氣囊可能有爆炸的危險。

受影響的汽車中,美國有130萬部,佔了七成六。

安裝在這些汽車前排乘客座位的Takata安全氣囊,充氣時有可能爆出碎片,打死或者打傷車內的人。

氣候潮濕的州份,安全氣囊最危險,目前全球共有23人因此死亡,數百人受傷。

召回的車型為2010年至2016年款,包括Corolla、Matrix、4Runner、Sienna車款,另外有部分Lexus汽車亦需要召回。

這是全美歷史上最大規模的召回之一,車主可以登陸Toyota網站,查詢自己的車輛是否在召回範圍內,網址:https://www.toyota.com/recall,或 https://www.airbagrecall.com

