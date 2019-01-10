豐田北美召回170萬輛汽車更換安全氣囊

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豐田汽車（Toyota）宣佈在北美地區召回170萬輛汽車，因為這些汽車的安全氣囊可能有爆炸的危險。

受影響的汽車中，美國有130萬部，佔了七成六。

安裝在這些汽車前排乘客座位的Takata安全氣囊，充氣時有可能爆出碎片，打死或者打傷車內的人。

氣候潮濕的州份，安全氣囊最危險，目前全球共有23人因此死亡，數百人受傷。

召回的車型為2010年至2016年款，包括Corolla、Matrix、4Runner、Sienna車款，另外有部分Lexus汽車亦需要召回。

這是全美歷史上最大規模的召回之一，車主可以登陸Toyota網站，查詢自己的車輛是否在召回範圍內，網址：https://www.toyota.com/recall，或 https://www.airbagrecall.com

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