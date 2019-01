【KTSF】

斯里蘭卡一個國家公園,有遊客挑釁大象,結果被踩死。

事發於斯里蘭卡南部的雅拉國家公園,一名男子向田野裡的大象走去,並做出手勢,吸引大象的注意。

沒想到這一舉動激怒了大象,大象發起攻擊將他撲倒在地,踩了幾腳,男子不幸喪生。

意外發生時與他同行的遊客見狀,連忙趕過去施救,但已經來不及阻止悲劇的發生。

視頻:https://youtu.be/Tpt8AanjZV0

