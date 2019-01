舊金山兩華裔警員晉升指揮階級（視頻）

【KTSF黃恩光報導】

舊金山警隊舉行晉升典禮,慶祝幾十名警務人員升職,其中兩名華裔警務人員晉升為指揮官和隊長,本台記者訪問了這兩名在警隊擔任要職的警務人員。

甄文良今年是第25年在舊金山警隊服務,升職為隊長Captain之後,他負責監督特殊受害人案件的調查工作,其中包括家庭暴力、針對兒童的性罪行、懸案、跟蹤案、、虐待長者案件和金錢騙案等。

甄文良說:”首要任務是協助所有族裔的罪案受害人,在罪案發生後得到援助,並且成功破案。”

甄文良委任一名經驗豐富的華裔警務人員,專門調查最近發生的連串祈福黨騙案,成功破案並拘捕兩名疑犯。

另一名晉升至警隊高層的是鄺友信,他擔任指揮官,是舊金山警隊目前職級最高的華裔警務人員。

鄺友信負責管理市內5個華裔人口眾多的分區警局,包括日落區Taraval、灣景區、列治文區、 Ingleside及Park警區,與各警察分局局長合作打擊罪案。

鄺友信說:”我的任務是幫助分局局長成功,繼續警隊今年的目標,減低財物罪案和暴力罪行,加強與社區的交流。”

舊金山警隊的指揮階層目前華裔數目不多,40多名隊長級或以上的警務人員之中,華裔不到十人。

