布里德提出兩項發債案 用興建可負擔房屋及防地震

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山市長布里德(London Breed)公佈,將3億元的可負擔房屋債券和6億元地震安全債券,放入舊金山基建資金計劃中,舊金山選民將會在下一次選舉表決有關的提案。

布里德提出的房屋債券,將會用於興建和保存市內價格合理的房屋,而地震安全債券獲得的資金,除了用於滿足地震應急之外,還會用於抗震加固等工程。

布里德在一份聲明中表示,舊金山需要興建更多住房,尤其是可負擔房屋,來幫助社區的穩定發展,這就要求居民投資在興建房屋上。

舊金山的資金計劃(Capital Plan),為市內未來十年基建的資金規劃,每逢單數年更新一次。

根據《舊金山紀事報》的報導,目前計劃中的地震債券,將會在今年11月的選舉讓選民表決。

至於3億元的可負擔房屋債券,布里德希望能在2020年3月前讓選民投票表決。

該資金計劃草案會在未來兩個月進行討論,之後就會到市參議會進行審議。

