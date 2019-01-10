舊金山開設新無家可歸人士服務中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Soma區週三開設一個新的無家可歸人士服務中心（navigation center），這也是舊金山第二個從Caltrans租地建立的服務中心。

這個無家可歸人士服務中心設在Bryant街，靠近開上東向州際80號高速公路路段，中心內有84個床位，沖涼房、廚房和活動中心，並為無家可歸人士提供伙食、醫療服務，和提供他們找工作的資源。

這也是首個有為女性設立專用床位和專用區的服務中心，共有20個女性專用的床位。

代表舊金山的加州眾議員丁右立（Phil Ting），立法允許Caltrans以非常低的租金，將這些閑置的地皮租給市府。

Caltrans透露，向來花數百萬請人將在這些地方棲息的人打發走，而市府則是以每個月一元的租金租下地皮。

丁右立說：”市府可以以非常低的租金，租下這些在高速公路下面的地，我們選了十塊這類地皮，可以用來做公園，或緊急庇護用途。”

舊金山目前有另外一個在Division街的無家可歸人士服務中心，同樣是和Caltrans租地。

市長布里德表示，市府將在2020年之前，為無家可歸者增加一千個床位。

布里德說：”我們要做的，是為這些每晚在街頭露宿的人提供一個地方。”

市府數據顯示，直至去年12月，這類服務中心已經為621人找到永久住所、為125人找到臨時住所，並協助超過1,200人回到他們在別處的老家。

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