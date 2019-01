舊金山開設新無家可歸人士服務中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Soma區週三開設一個新的無家可歸人士服務中心(navigation center),這也是舊金山第二個從Caltrans租地建立的服務中心。

這個無家可歸人士服務中心設在Bryant街,靠近開上東向州際80號高速公路路段,中心內有84個床位,沖涼房、廚房和活動中心,並為無家可歸人士提供伙食、醫療服務,和提供他們找工作的資源。

這也是首個有為女性設立專用床位和專用區的服務中心,共有20個女性專用的床位。

代表舊金山的加州眾議員丁右立(Phil Ting),立法允許Caltrans以非常低的租金,將這些閑置的地皮租給市府。

Caltrans透露,向來花數百萬請人將在這些地方棲息的人打發走,而市府則是以每個月一元的租金租下地皮。

丁右立說:”市府可以以非常低的租金,租下這些在高速公路下面的地,我們選了十塊這類地皮,可以用來做公園,或緊急庇護用途。”

舊金山目前有另外一個在Division街的無家可歸人士服務中心,同樣是和Caltrans租地。

市長布里德表示,市府將在2020年之前,為無家可歸者增加一千個床位。

布里德說:”我們要做的,是為這些每晚在街頭露宿的人提供一個地方。”

市府數據顯示,直至去年12月,這類服務中心已經為621人找到永久住所、為125人找到臨時住所,並協助超過1,200人回到他們在別處的老家。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。