舊金山公共衛生局週三公布今年流感季節,市內首宗因流感死亡的個案。

衛生局發新聞稿表示,死者是一名成人,但就沒有進一步透露死者的身份,也未知他有沒有接種流感疫苗。

週二,南灣Santa Clara縣衛生局亦宣布,今年流感季節第一宗65歲以下人士的死亡個案。

流行性感冒病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛以及疲倦等等。

衛生局表示,流感病毒隨著時間而變化,防患於未然,呼籲還未打流感預防針的人士應盡快接種,特別是兒童及長者。

