有消息說,當聯邦司法部長人選獲得確認後,副司法部長Rod Rosenstein就會離任。

Rosenstein因為指派特別檢察官穆勒調查通俄案而觸怒特朗普,去年9月一度傳出特朗普要炒他。

他曾經透露,當穆勒的調查完結或就快完成時,他就會離任,而現在有消息指,他等國會參議院確認William Barr出任司法部長後就辭職。

Barr在參議院的提名確認聽證將於下週二開始,如果Barr通過提名確認,將會接手對通俄案調查的監督。

