《華爾街日報》爆料,拉斯維加斯警方向國際足球明星C朗發出DNA搜查令,案情涉及一宗強姦疑案。

有警員透露,警方將搜查令寄到意大利法庭,C朗為意大利的祖雲達斯球會效力,並且是葡萄牙國家隊的一員,警方正在尋求檢驗C朗的DNA,以便案件中的女事主裙子上的DNA做對比。

女事主已經提出民事訴訟,要求法庭駁回她在25歲時立下的封口協議,理由是MeToo運動,鼓勵許多女性站出來檢舉性侵犯,她也要追隨。

C朗強烈否認涉案,指有人要求翻案,就是想出風頭,要搞臭他。

