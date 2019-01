【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)兩匪徒開車撞到一名騎單車的少年,將他拖行超過4個街口,之後不顧而去,其中一名匪徒落網。

目擊者用手機拍攝到事發過程,他表示,車內一男一女一度落車望一望男事主,但之後開車走人。

警方表示,男事主被拖行超過4個街口,情況恐佈,拘捕了其中一名匪徒,正追緝另一人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。