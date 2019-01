【KTSF 黃恩光報導】

剛剛上任的加州州長紐森,週四宣布他第一份財政預算案,總額高達2,090億元,較前州長布朗任內最後一份預算案多出約80億元。

紐森的預算注重教育和社會服務,他提出擴大打工階層的稅務優惠、延長有薪家事假期,以及為19到25歲的無證人士提供Medi-Cal加州醫療保險。

紐森宣布新預算案,正值加州擁有歷來最多的財政盈餘,紐森開宗明義表示,會保護州府財政穩健,為未來不明朗的經濟環境未雨綢繆。

