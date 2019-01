【KTSF】

正當華府為了興建邊境圍牆問題陷入僵局之際,官方數據顯示,以家庭形式違法跨越邊境被捕的人數創下歷史新高,不過整體非法入境人數跟過去相比仍相對偏低。

美國海關和邊境保護局表示,家庭成員一起從墨西哥跨越邊境到美國的人數,創下有紀錄以來新高。

美國邊境巡邏局表示,光是去年12月,該局就逮捕了27,518人,比起前年的8,120人明顯激增。

由於政府使用邊境的逮捕人數來計算違法入境人數,從此數據推算,非法入境的家庭人數創下新高。

不過儘管家庭成員非法入境人數出現明顯上升,但整體的非法入境人數跟過去相比仍處於低位。

在2000年年代中期,每月非法入境被捕人數就高達十萬人。

