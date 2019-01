【KTSF 歐志洲報導】

國土安全局較早時指,加州汽車管理局(DMV)發出的Real ID證件,包括駕駛執照及身份證時,未符合國土安全局的要求,因為DMV沒有向民眾索取足夠的居住資料,加州居民可能因此不能用Real ID 搭飛機,但國土安全局剛在不久前延長給加州DMV的補救期限,加州居民因此在現階段,仍可以用Real ID搭飛機。

國土安全局週三宣布,將補救期限延長到4月1日,而已經收到Real ID駕駛執照或身份證的240萬加州居民,可能需要向DMV補充居住資料。

