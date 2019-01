【KTSF】

聯邦政府停擺,聯邦運輸安全局(TSA)有部分員工開始拿不到薪資,陷入經濟困境。

TSA員工Janis Casey說:”我們是聯邦僱員中工資較低的,許多員工就等發工資去付帳,我們有結婚的員工,已經兩次沒付房錢,也有員工是單親父母,因此付托兒費對他們而言很重要。”

另一名員工Christine Vitel亦說:”我剛買了房子,不能付房貸,是的,這影響我個人,其他結婚的人有另一份收入,但我可沒有。”

大多數聯邦僱員每兩週會發一次薪水,但是幾萬名TSA員工,是42萬聯邦僱員中必須上班的員工,還有38萬聯邦員工被迫休假。

一些TSA員工不得不利用其他時間開網的賺錢,他們也希望銀行能延長他們支付汽車或保險費用的時間,而不收取遲交罰款。

