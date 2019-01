【KTSF】

美國國防部預計,向南部邊境派遣現役部隊的費用,在本月底將達到1.32億美元。

兩名國防部官員表示,已匯報了國會,如果國防部批准國土安全部的增援要求,派兵的成本可能會增加。

派遣軍隊到邊界的期限,由去年12月中旬延長至本月底之前,估計需要1.32億,如果部隊的任務期到9月底,費用為3.08億美元。

